На театральном фестивале «Мелиховская весна» в Подмосковье покажут 22 спектакля

Фестиваль пройдет в музее-заповеднике Чехова "Мелихово" в мае.В Московской области в мае пройдет 24-й международный театральный фестиваль, посвященный творчеству великого русского драматурга и писателя Антона Павловича Чехова.
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