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Депутат из Дербента Равшан Омаров поработил несколько десятков трудолюбивых китайцев

Депутат из Дербента Равшан Омаров поработил несколько десятков трудолюбивых китайцев

Предприимчивого депутата задержали сегодня утром по подозрению в организации нелегальной миграции. Равшан нелегально завозил китайцев на свои теплицы в село Рукель, а выращенные ими продукты продавал в Москве.

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