Впервые за всю историю: россиян ждет аномальная жара этим летом — прогноз ученых

Лето в 2024 году имеет шансы стать самым жарким за всю историю наблюдений, заявили ученые. По их словам, жителям всех регионов РФ стоит ожидать повышения средней температуры, а также раннего прихода тепла.
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