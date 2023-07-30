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Гейджи – о победе над Порье: «Спасибо Господу, что удача и шанс были на моей стороне»

«В отличие от других видов спорта, у нас ты редко получаешь шанс на отмщение. Ты проигрываешь, возвращаешься домой и это поражение пожирает тебя.

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