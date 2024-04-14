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Тюнинг Хонда Фит – простые методы тюнинга для повышения мощности и улучшения управляемости

Тюнинг Хонда Фит не требует дорогостоящих аксессуаров и особых знаний в области тюнинга. Как показывает практика, для повышения мощности и улучшения управляемости вполне достаточно заменить некоторые детали подвески и мотора.

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