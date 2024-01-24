"Уродливая изнанка" выборов США: Хейли признала поражение перед Трампом. Но есть нюанс

Кандидат в американские президенты Дональд Трамп объявил о своей победе на праймериз в Нью-Гэмпшире.Бывший лидер Соединённых Штатов, кандидат в следующие президент страны Дональд Трамп победил на первичных выборах (праймериз) в штате Нью-Гэмпшир.
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