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"Уродливая изнанка" выборов США: Хейли признала поражение перед Трампом. Но есть нюанс

"Уродливая изнанка" выборов США: Хейли признала поражение перед Трампом. Но есть нюанс

Кандидат в американские президенты Дональд Трамп объявил о своей победе на праймериз в Нью-Гэмпшире.Бывший лидер Соединённых Штатов, кандидат в следующие президент страны Дональд Трамп победил на первичных выборах (праймериз) в штате Нью-Гэмпшир.

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