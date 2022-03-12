Бабиков о санкциях: «Я думаю о том, что будут затронуты люди, нуждающиеся в медицинской поддержке. Остальное решаемо, и может даже послужить толчком к развитию внутри страны»

Чемпион мира 2017 года в эстафете Антон Бабиков высказался о санкциях против России. – Санкции: закрываются фастфуды, соцсети, проблемы с оплатой картой за границей.

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