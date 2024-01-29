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Вечерний Новосибирск

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Макароны с сыром стали самым популярным блюдом в российских школах

Макароны с сыром стали самым популярным блюдом в российских школах

Опрос среди родителей и школьников провели по поручению Минпросвещения России, в нем приняли участие свыше 2,2 миллиона человек из всех федеральных округов Российской Федерации, сообщают в региональном минобре.

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