Музыкант Юрий Лоза сообщил, что встретит свое 70-летие на работе

Юрий Лоза, известный автор и исполнитель песен, отмечает свое 70-летие. Он планирует отметить этот юбилей на работе - он будет занят на концертах, которые пройдут в начале февраля в Москве и Петербурге, пишет ТАСС.
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