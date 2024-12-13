После заморозки конфликта Украина пойдёт по «грузинскому курсу». Об этом на панельной дискуссии в Киеве заявил украинский тележурналист и антироссийский пропагандист Виталий Портников, известный своей гомосексуальной ориентацией, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».