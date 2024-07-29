В Челябинской области сотрудники СДЭК отказались отправлять помощь фронту

Инцидент произошёл в Копейске. Работники службы доставки не захотели поддержать наших бойцов.Сопротивление в тылу: активисты Русской Общины рассказали о странном случае, когда сотрудники службы, занимающейся отправкой посылок и бандеролей по России, отказались принимать вещи, которые очень ждут бойцы на фронте.