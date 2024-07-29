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Царьград

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В Челябинской области сотрудники СДЭК отказались отправлять помощь фронту

В Челябинской области сотрудники СДЭК отказались отправлять помощь фронту

Инцидент произошёл в Копейске. Работники службы доставки не захотели поддержать наших бойцов.Сопротивление в тылу: активисты Русской Общины рассказали о странном случае, когда сотрудники службы, занимающейся отправкой посылок и бандеролей по России, отказались принимать вещи, которые очень ждут бойцы на фронте.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
При таких друзьях внутри страны, врагов иметь, уже не позволительная роскошь!
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11 час.
БЕ
Борис Евтюхов
Внимание в СДЭК Славы6 окопались бандеровцы, прикрываясь пацифизмом вредят стране.
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10 час.

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