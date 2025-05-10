ЕС ломает голову, где взять деньги на вступление Украины

Вступление Украины в ЕС станет тяжелым финансовым бременем для Брюсселя. Об этом премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил в американском Институте Хадсона, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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