Генсек ЛАГ: притеснения палестинцев в Газе увеличивают вероятность эскалации

Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт, выступая на саммите арабских и исламских государств в Саудовской Аравии, заявил, что агрессия против палестинского народа со стороны Израиля и притеснения в секторе Газа значительно увеличивают вероятность повышения напряженности во всем Ближневосточном регионе, передает ТАСС.