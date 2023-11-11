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Генсек ЛАГ: притеснения палестинцев в Газе увеличивают вероятность эскалации

Генсек ЛАГ: притеснения палестинцев в Газе увеличивают вероятность эскалации

Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт, выступая на саммите арабских и исламских государств в Саудовской Аравии, заявил, что агрессия против палестинского народа со стороны Израиля и притеснения в секторе Газа значительно увеличивают вероятность повышения напряженности во всем Ближневосточном регионе, передает ТАСС.

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