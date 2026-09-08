Депутат Новиков: встреча Путина и Трампа будет после выхода на сделку по Украине

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на фоне активизации переговорного процесса по Украине и визитов спецпредставителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев возможна только после выхода сторона на договоренности по решению украинского кризиса.
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