Депутат Новиков: встреча Путина и Трампа будет после выхода на сделку по Украине

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на фоне активизации переговорного процесса по Украине и визитов спецпредставителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев возможна только после выхода сторона на договоренности по решению украинского кризиса.