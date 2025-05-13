Украинцы имеют сейчас только один шанс. Но они им, конечно, не воспользуются. Более того, они даже не подозревают о том, что такой шанс есть.
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