Вануату: Продолжается операция по поиску 30 человек, пропавших без вести после того, как MV Matui, следовавший из Луганвилля на острове Эспириту-Санто, провинция Санма, затонул по пути к острову Западный Амбае, провинция Пенама, в суровую погоду 11 сентября; один человек погиб.