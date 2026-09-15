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Контрафронт

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Вануату: Продолжается операция по поиску 30 человек, пропавших без вести после того, как MV Matui,...

Вануату: Продолжается операция по поиску 30 человек, пропавших без вести после того, как MV Matui, следовавший из Луганвилля на острове Эспириту-Санто, провинция Санма, затонул по пути к острову Западный Амбае, провинция Пенама, в суровую погоду 11 сентября; один человек погиб.

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