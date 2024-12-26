Рвут друг другу глотки. Поляки и нацики из «Азова» сошлись в лютой схватке

Скандал в «благородном семействе» украинских и польских националистов разгорелся из-за красно-черных флагов Украинской повстанческой армии (УПА)*, которые боевики ВСУ любят навешивать на свою боевую технику.
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