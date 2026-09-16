Никита Михалков заинтриговал названием своего будущего фильма

Кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного, режиссёр и народный артист РСФСР Никита Михалков раскрыл, как будет называться его новый фильм, над сценарием которого он сейчас работает.
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