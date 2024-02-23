На некоторых столичных улицах будет временно отключена вода

Муниципальное предприятие Apă-Canal Chișinău объявило о временном прекращении подачи питьевой воды в некоторых районах столицы и в пригороде Ставчены в рамках плановых работ по замене кранов и счетчиков воды.
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