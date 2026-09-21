Экономист Борисова: из дохода от аренды нужно вычитать простои и ремонт

Эксперт Финансового университета при правительстве России Ольга Борисова рассказала, что фактическая доходность сдаваемой квартиры может заметно отличаться от расчётов, если собственник не учитывает регулярные расходы.
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