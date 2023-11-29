Собянин: газовому хозяйству Москвы исполнилось 158 лет

Газовое хозяйство Москвы отметило свое 158-летие. Профессионализм и слаженная работа специалистов этой сферы обеспечивают в домах горожан тепло, светло и уют, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
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