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Собянин: газовому хозяйству Москвы исполнилось 158 лет

Собянин: газовому хозяйству Москвы исполнилось 158 лет

Газовое хозяйство Москвы отметило свое 158-летие. Профессионализм и слаженная работа специалистов этой сферы обеспечивают в домах горожан тепло, светло и уют, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

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