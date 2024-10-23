Память и просвещение: Волонтеры Победы отметили 80-летие разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье

МОСКВА, 23 октября, ФедералПресс. В этом году в России отмечают значимую дату – 80-летнюю годовщину разгрома немецко-фашистских захватчиков в Заполярье, и Волонтеры Победы активно участвуют в юбилейных событиях, проводя разнообразные образовательные и памятные мероприятия.
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