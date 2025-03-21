Аналитик: обещание Маска уделять время руководству Tesla улучшит положение компании

Аналитик Wedbush Securities Дэн Айвз высказался по поводу того, что нужно сделать генеральному директору Tesla Илону Маску, чтобы разрешить «кризис» компании, связанный с его руководством в Департаменте эффективности правительства (DOGE).
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