Аргументы недели

98 462 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Не вы содержали, а народ вас содержал и позволял зарабатывать....Захарова посмеяла...
  • ольга решетникова
    https://www.youtube.com/watch?v=b8h8EPx11E4Британский полити...
  • олег олейник
    Путин не тот президент на которого можно как-то давить ! Он сам умеет и имеет возможность давить на любого клиента !Блинкен: перегово...

Шойгу поблагодарил Лукашенко за российских военных, которые чувствуют себя в Белоруссии как дома

Шойгу поблагодарил Лукашенко за российских военных, которые чувствуют себя в Белоруссии как дома

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в субботу во время встречи в Минске с белорусским президентом Александром Лукашенко поблагодарил Беларусь за гостеприимство российских военных, которые чувствуют себя там как дома.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх