Шойгу поблагодарил Лукашенко за российских военных, которые чувствуют себя в Белоруссии как дома

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в субботу во время встречи в Минске с белорусским президентом Александром Лукашенко поблагодарил Беларусь за гостеприимство российских военных, которые чувствуют себя там как дома.
Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в субботу во время встречи в Минске с белорусским президентом Александром Лукашенко поблагодарил Беларусь за гостеприимство российских военных, которые чувствуют себя там как дома.
Свежие комментарии