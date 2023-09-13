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В Крыму пройдет медиафорум «Журналистика в период СВО»

В Крыму пройдет медиафорум «Журналистика в период СВО»

Как изменилась российская журналистика за последние полтора года? Какие задачи стоят перед СМИ в ходе специальной военной операции на Украине и насколько успешно они их решают? Похожи ли нынешние военные корреспонденты на Михаила Шолохова, Константина Симонова и Илью Эренбурга и могут ли они стать примерами для подражания для студентов журфаков? Ответы на эти вопросы будут искать участники Крымского медиафорума «Журналистика в период СВО», который пройдет в Симферополе 14 сентября.

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