В Крыму пройдет медиафорум «Журналистика в период СВО»

Как изменилась российская журналистика за последние полтора года? Какие задачи стоят перед СМИ в ходе специальной военной операции на Украине и насколько успешно они их решают? Похожи ли нынешние военные корреспонденты на Михаила Шолохова, Константина Симонова и Илью Эренбурга и могут ли они стать примерами для подражания для студентов журфаков? Ответы на эти вопросы будут искать участники Крымского медиафорума «Журналистика в период СВО», который пройдет в Симферополе 14 сентября.