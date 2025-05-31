27-летие в Королёве! 😇

Сегодня, в последний день весны продолжим отмечать 27-летие Moscow Rock City, на этот раз — в королевском баре Rock Heaven! 😇В составе: Павел ‘Paul Pott’ Потапов — вокал, Роман Пулин — гитара, Роман Захарченко — бас, Андрей Шатуновский — барабаны!В программе — ассорти хитов монстров мирового рока в двух отделениях: Kiss, AC/DC, Deep Purple, Dio, Twisted Sister, Queen, Black Sabbath, BIlly Idol, Mötley Crüe, Scorpions, Survivor, Rainbow, Alice Cooper, Joan Jett, Nazareth, Aerosmith, Europe, Judas Priest, Ozzy Osbourme и Whitesnake!Билеты: moscowrockcity-korolev.