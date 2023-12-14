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"Это не учения - это угроза", - в США призвали Москву отменить запланированные стрельбы.

"Это не учения - это угроза", - в США призвали Москву отменить запланированные стрельбы.

Politiki.net 1,8K прочитали Вот как ситуацию видят представители "цветущего сада" - слушаем и запоминаем, а еще лучше - записываем: Когда у границ Российской Федерации проводят военные маневры представители НАТО во главе с США - это исключительно мирная инициатива, направленная на координацию различных подразделений, с одной лишь целью - быть готовыми противостоять существующим вызовам.

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Комментарии
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ЮЗ
Юрий Зайцев
А что они хотели... То ли ещё будет... Базу с &quot;Кинжалами&quot; на Кубу.
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13 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Да пусть США дальше возражают, это уже их проблемы, ни помешать, ни противопоставить, что то своё России они просто не могут. &quot;Собака лает, караван идёт.&quot;
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4 час.
ВД
Вовладар Даров
А чего так вдруг прибздела великая и сильная Америка? Дальше будет все у границ Пиндостана! Аналогичный ответ России, на борзость янки!
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31 мин.

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