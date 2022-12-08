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Яременко об иске на 80 млн долларов к FIVB за перенос ЧМ: «Первый иск должен быть максимальным с точки зрения декларирования наших потерь. Но это надолго»

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко прокомментировал ситуацию с отказом Международной федерации волейбола (FIVB) выплачивать российской стороне компенсацию за отмену чемпионата мира среди мужских команд «Изначально позиция FIVB была, что чемпионат мира отменяют по форс-мажору, обстоятельствам непреодолимой силы.

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