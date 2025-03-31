Оказывается, резню на центральной площади Амстердама устроил украинец

Медвежий угол
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Медвежий угол

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Комментарии
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Н
Наталья
Можно подумать, что Россия таких безумных не запустила
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9 час.
HotRS
Мужика понять можно. Он после лечения 100пудово опять отправился бы на фронт, а так как-нить перекантуется в голландской тюряге.
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2 час.
HotRS
И у нас показывают. В Мурманске придурок стрелял с крыши. Его уже повязали.  И поножовщина в Зеленограде.
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2 час.
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