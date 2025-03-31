Оказывается, резню на центральной площади Амстердама устроил украинец

Напавший с ножом на прохожих в центре Амстердама мужчина оказался украинцем Европа продолжает расхлебывать последствия либеральной миграционной политики Брюсселя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- "Сейчас вам будет чык-чырык": Неожиданный поворот в деле о гибели американских солдат в Литве. Эксперт выдал сразу две версии
- Глава администрации Рязанской области извинился перед узбеками Эльдар и Нилуфар за эту нелепую ситуацию с выдачей бесплатной квартиры
- Дилдора больше никогда не получит сертификат на жилье: лавочку прикрыли на самом верхнем уровне
Свежие комментарии