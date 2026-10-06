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ИА Реалист

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Литва сняла запрет на ядерное оружие

Литва сняла запрет на ядерное оружие

МОСКВА (ИА Реалист). Кремль резко отреагировал на решение Сейма Литвы, принявшего в первом чтении конституционную поправку, которая снимает запрет на размещение ядерного оружия и иностранных военных баз на территории страны.

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