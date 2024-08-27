Уральцы активно запасают к зиме грибы и ягоды

На Урале продолжается активный сезон сбора дикоросов и садовых ягода. К полудню на популярных трассах, примыкающих к Екатеринбургу, можно встретить развалы с грибами и ягодами, которые продавцы либо собрали сами в ближайших лесах, либо перекупили в более дальних территориях Свердловской и Тюменской областей.