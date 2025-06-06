Alex Nемо

Бюджет всего Азербайджана составлял в 2024 году чуть более 73 миллиардов баксов. По отчёту ЦБ РФ ЕЖЕМЕСЯЧНО только из Москвы и Московской области азербутовская диаспора отправляет налички в тёмную (без уплаты налогов в России) 600 миллиардов рублей или 7,2 триллиона (по нынешнему курсу это около 90 миллиардов баксов) в год. Хотите привести зарвавшегося азербута в чувство - перекройте этот источник утечки средств из России, заодно понизите и инфляцию в существенных размерах, примерно в половину, с которой упорно и безрезультатно "борется" Набибулина. Правда борется она какими-то странными методами, больше похожими на умышленное вредительство против роста российской промышленности и экономики в целом. - Кстати в том же 2024 году ЦБ РФ напечатал купюры различного номинала на сумму всего 5,4 триллиона рублей, а выведено из страны 7,2 триллиона, согласно отчёта ЦБ РФ! Вот вам и причина инфляции. Странно что Набибулина, по какой-то причине, не видит связи. Может образование на курсах, созданных в теперь уже далёких 40х прошлого века, известных в КГБ и ФСБ под маркой подготовка лиц влияния в пользу США, под эгидой тогдашней спецслужбы, ныне известной как ЦРУ, не позволяет?