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Происшествия

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В Иркутской области полицейские приняли участие в патриотическом фестивале силовых структур «На страже Родины»

На базе молодёжного центра «РИТМ» прошел фестиваль силовых структур «На страже Родины». В мероприятии приняли участие сотрудники патрульно-постовой службы Межмуниципального отдела МВД России «Тулунский», а также сотрудники Росгвардии, МЧС, УФСИН и представители Тулунского хуторского казачьего общества.

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