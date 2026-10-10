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Мужчина угнал буксир и устроил аварию на взлетно-посадочной полосе в Калифорнии

Мужчина угнал буксир и устроил аварию на взлетно-посадочной полосе в Калифорнии

В аэропорту имени Джона Уэйна в округе Ориндж в Калифорнии произошла авария. Пассажир угнал буксир, врезался в автомобиль и пытался угнать еще одну машину.

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