В Торезе заметили пауков, внешне очень похожих на чёрную вдову (каракурта). Будьте внимательны и избегайте контакта с ними - укусы таких пауков могут быть крайне болезненными.
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В Торезе заметили пауков, внешне очень похожих на чёрную вдову (каракурта). Будьте внимательны и избегайте контакта с ними - укусы таких пауков могут быть крайне болезненными.
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