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Почему мы перестали кликать по письмам и что с этим делать бизнесу — отвечает руководитель директ-маркетинга Mail

Почему мы перестали кликать по письмам и что с этим делать бизнесу — отвечает руководитель директ-маркетинга Mail

Почему бизнес продолжает инвестировать в CRM-маркетинг, какие рассылки работают лучше всего и что сегодня ожидают пользователи от коммуникации с брендами, рассказывает Александра Челкова, руководитель отдела директ-маркетинга Почты и Облака Mail.

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