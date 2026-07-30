Почему мы перестали кликать по письмам и что с этим делать бизнесу — отвечает руководитель директ-маркетинга Mail

Почему бизнес продолжает инвестировать в CRM-маркетинг, какие рассылки работают лучше всего и что сегодня ожидают пользователи от коммуникации с брендами, рассказывает Александра Челкова, руководитель отдела директ-маркетинга Почты и Облака Mail.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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