Сараев взял под контроль ситуацию с избиением подростком женщины

Омбудсмен сообщил, что правоохранители проводят необходимые процессуальные действия для привлечения нападавшего к ответственности Избиение женщины на улице в поселке Муезерский вызвало резонанс в обществе.
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