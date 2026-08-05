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Владимирские новости

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В Гороховецком районе утонул 22-летний мужчина

В Гороховецком районе утонул 22-летний мужчина

Это уже 13-й случай гибели на воде с начала купального сезона, среди утонувших — четверо детей.Напомним, что молодой человек утонул во время купания в Клязьме у населённого пункта Галицы в Гороховецком районе, об этом стало известно в воскресенье, 2 августа.

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