В Гороховецком районе утонул 22-летний мужчина

Это уже 13-й случай гибели на воде с начала купального сезона, среди утонувших — четверо детей.Напомним, что молодой человек утонул во время купания в Клязьме у населённого пункта Галицы в Гороховецком районе, об этом стало известно в воскресенье, 2 августа.