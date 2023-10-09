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Детский омбудсмен Татарстана предложила предоставлять бесплатное питание детям-инвалидам в школе

Детский омбудсмен Татарстана предложила предоставлять бесплатное питание детям-инвалидам в школе

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец выступила с предложением организовать в России бесплатное питание детям-инвалидам в школе, соответствующее обращение направлено депутату Госдумы Яне Лантратовой, сообщает RT.

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