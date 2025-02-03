В элитном ЖК в Москве случился взрыв, погиб человек

Еще четверо местных жителей пострадали Утром в понедельник, 3 февраля, в холле элитного жилищного комплекса «Алые паруса» на северо-западе Москвы случился взрыв, сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в оперативных службах.
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