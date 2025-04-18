Цапли вернулись на Таганай на месяц раньше

В устье Большой Тесьмы заметили вернувшихся цапель. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», на свое традиционное место обитания в устье Большой Тесьмы у Старого Тесьминского водохранилища прилетели серые цапли.
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