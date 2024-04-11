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Ледяхов заявил, что уровень российского футбола падает во всех лигах

Ледяхов заявил, что уровень российского футбола падает во всех лигах

Игорь Ледяхов высказался о проблемах российского футбола. Экс-полузащитник «Спартака», хихонского «Спортинга» и сборной России, а также экс-наставник красно-белых, «Ахмата», «Алании» и ряда других клубов Игорь Ледяхов высказался о ситуации в отечественном футболе.

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