Ледяхов заявил, что уровень российского футбола падает во всех лигах

Игорь Ледяхов высказался о проблемах российского футбола. Экс-полузащитник «Спартака», хихонского «Спортинга» и сборной России, а также экс-наставник красно-белых, «Ахмата», «Алании» и ряда других клубов Игорь Ледяхов высказался о ситуации в отечественном футболе.