Армия России ударила по аэродромам и объектам энергетики Украины

Армия России ударила по инфраструктуре военных аэродромов и энергетическим объектам Украины. Об этом свидетельствует сводка Министерства обороны о ходе спецоперации, размещенная 30 ноября на странице ведомства в соцсетях.
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