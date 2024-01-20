Программа тренировок для активного восстановления, которую можно попробовать в день отдыха

Позаботьтесь о своих измученных тренировками мышцах в день отдыха, выполнив эту последовательность активных восстановительных упражнений от тренера Nuffield Health Захры СефианиЧувствуете напряжение и усталость после тренировки? Если вы восстанавливаетесь после травмы или постоянно испытываете недомогание и напряжение, тщательная последовательность упражнений на подвижность и растяжку — одно из самых ценных дополнений к вашему ежедневному расписанию.