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Программа тренировок для активного восстановления, которую можно попробовать в день отдыха

Программа тренировок для активного восстановления, которую можно попробовать в день отдыха

Позаботьтесь о своих измученных тренировками мышцах в день отдыха, выполнив эту последовательность активных восстановительных упражнений от тренера Nuffield Health Захры СефианиЧувствуете напряжение и усталость после тренировки? Если вы восстанавливаетесь после травмы или постоянно испытываете недомогание и напряжение, тщательная последовательность упражнений на подвижность и растяжку — одно из самых ценных дополнений к вашему ежедневному расписанию.

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