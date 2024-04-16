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Новости УрФО

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Запрет на работу мигрантов в сферах такси и розничной торговли в Новосибирской области

Запрет на работу мигрантов в сферах такси и розничной торговли в Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление, запрещающее иностранным гражданам работать по патентам в сфере такси, а также… Запрет на работу мигрантов в сферах такси и розничной торговли в Новосибирской области .

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