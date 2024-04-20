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«Хватит бесплатно пиарить Буланову. Придумаем уже что-то оригинальнее?» Радимов о том, что «Амкал» пел «Ясный мой свет» после победы над «ЧП»

«Ну и еще, парни, просьба! Может, уже что-то придумаем оригинальнее, чем песни моей бывшей жены при каждом удобном случае? Уже много лет живем с ней своей жизнью, а лучше, чем «Мой слон» от «дротов», уже сложно что-то придумать.

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