Чем отличаются щебень и гравий? Почему путать их нельзя ни в коем случае

Если спросить первых десять человек на улице, чем отличается гравий от щебеня, девять из них ответят, что ничем, это одно и то же.
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