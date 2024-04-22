Сделано в России: представлена полностью отечественная плата, совместимая с Arduino

Крупнейший производитель российской микроэлектроники «Микрон» и отечественный разработчик и производитель электронных приборов «Элрон» представили на выставке «ExpoElectronica 2024» полностью российскую Arduino-совместимую плату Elbear Ace-Uno, управляемую микроконтроллером MIK32 Амур производства «Микрона».
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