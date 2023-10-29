Захарова прокомментировала слова Обамы о подставной фигуре в Белом доме

В своем комментарии к словам 44-го президента США Обамы о возможном выдвижении своей кандидатуры на третий срок представитель МИД России Мария Захарова отметила, что времена, когда все тайное становится явным, наступили.
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