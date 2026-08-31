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Авито открывает набор на годовую программу для начинающих дизайнеров и UX-специалистов

Авито открывает набор на годовую программу для начинающих дизайнеров и UX-специалистов

Авито открывает набор на годовую программу для начинающих специалистов в сфере дизайна и UX. Специалисты платформы поделятся опытом работы над реальными задачами и помогут развить профессиональные навыки.

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